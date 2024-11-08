В Витебске временно прекращают движение автобусы №106 и №106А

С 11 ноября в Витебске временно прекратят движение автобусы маршрутов №106 и №106А. Эти маршруты соединяли поселок Сокольники на юго-западе города со Смоленским рынком, а в летний период — с Улановичами. Автобусный маршрут №106а был запущен 12 лет назад.

Взамен «Витебскоблавтотранс» планирует организовать ежедневное движение по маршруту №32, который будет следовать через поселок Сокольники, проспект Московский, улицу Смоленскую, проспект Людникова и до Смоленского рынка.

Обновленное расписание появится на остановках в ближайшее время. Пассажиров предупреждают о необходимости учитывать эти изменения при планировании поездок.