Новый маршрут из Витебска в Смоленск с пересадкой в Заольше

Инфраструктура
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С 2 августа можно будет доехать из Витебска в Смоленск на поезде, сообщает региональное отделение Белорусской железной дороги (БЖД). Пригородные поезда будут ходить с пересадкой на приграничной станции Заольша и оплатой в разных валютах.

Витебск — Смоленск

  1. Поезд №6641 Витебск — Заольша (региональные линии эконом-класса)
    • Отправление: 8:40
    • Прибытие: 9:57
  2. Поезд №6707 Заольша — Смоленск (пригородный)
    • Отправление: 11:17
    • Прибытие: 13:30

Смоленск — Витебск

  1. Поезд №6706 Смоленск — Заольша (пригородный)
    • Отправление: 8:34
    • Прибытие: 10:51
  2. Поезд №6644 Заольша — Витебск (региональные линии эконом-класса)
    • Отправление: 11:05
    • Прибытие: 12:17

Оплата билетов

  • Билет Витебск — Смоленск оплачивается в белорусских рублях.
  • Билет Смоленск — Витебск оплачивается в российских рублях.

Таким образом, маршрут с пересадкой в Заольше требует оплаты билетов в соответствующей валюте для каждого направления поездки.

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изменение маршрута поезд
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