Каким будет аквапарк в Витебске?

В Витебске официально началось общественное обсуждение проекта многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с акватермальной зоной. Концепция будущего центра, который появится по адресу ул. Петруся Бровки, 13А, представлена горожанам для оценки и предложений. Проект обещает стать значимым объектом не только для спорта и отдыха, но и для градостроительного облика всего микрорайона.

Из завода — в современный центр отдыха

На месте бывших производственных и административных корпусов завода «Витязь» (корпус №4 и №15) планируется масштабная реконструкция. Новый владелец — частная компания ООО «ФС групп», инвестировавшая в приобретение неиспользуемых площадей, намерена превратить их в современное пространство для спорта, водного отдыха, оздоровления и деловой активности. Архитектурно-планировочную концепцию подготовила витебская организация «Квант-Проект».

Согласно технической документации, общая площадь комплекса составит свыше 14 000 м², при этом застройка охватит более 5 100 м². На прилегающей территории предусмотрено размещение вместительной парковки на 308 автомобилей, что особенно важно для центра, ориентированного как на местных жителей, так и на гостей города.

Что будет в составе комплекса?

Главной изюминкой проекта станет акватермальный комплекс — по сути, полноценный городской аквапарк с бассейнами, зонами отдыха, детскими аттракционами и термальными процедурами. Такие пространства востребованы в любое время года, особенно в регионах с прохладным климатом.

Проектом также предусмотрены:

Фитнес-центр с тренажёрными и групповыми залами;

СПА-зоны и термальные бани;

Гостиница для туристов и участников спортивных мероприятий;

Коворкинг-пространства — современные офисы для удалённой работы и деловых встреч;

Зоны общественного питания и сервисов.

Таким образом, это будет не только аквапарк, но и полноценный многофункциональный центр городской жизни, сочетающий отдых, спорт и работу.

Развитие района и новая городская среда

Комплекс станет важным элементом формирования нового жилого микрорайона в районе улицы Новооршанской. Рядом планируется возведение домов повышенной этажности, а также активное благоустройство общественных пространств. Новый центр логично дополнит уже появившиеся в этом районе объекты — парк 1000-летия Витебска и площадь Флага и Герба, став связующим звеном между жилыми кварталами и культурной инфраструктурой.

Таким образом, реализация проекта не только решает задачу по использованию заброшенных промышленных территорий, но и формирует гармоничную, современную городскую среду.

Когда и где обсудить проект?

Презентация архитектурной концепции состоится 23 мая в здании «Витебского ледового дворца спорта». Все желающие смогут ознакомиться с визуализациями, задать вопросы разработчикам и оставить свои предложения. Общественное обсуждение проводится Витебским горисполкомом в рамках процедур, направленных на обеспечение открытости градостроительных решений.