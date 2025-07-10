После шквала и грозы: энергетики Витебщины без перерыва восстанавливают свет в пострадавших районах

Вечером 9 июля на территорию Витебской области обрушился мощный грозовой фронт, сопровождавшийся шквальным ветром, порывы которого достигали 23 метров в секунду. Стихия нанесла серьёзный ущерб, особенно в Городокском районе.

По информации МЧС, только в деревне Вархи повреждения получили 29 объектов, в том числе крыши 27 жилых домов и двух торговых точек. На место происшествия оперативно выехали спасатели — в ликвидации последствий участвовали 8 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сразу после удара стихии филиал «Витебские электрические сети» перевёл сотрудников на круглосуточный режим работы. Аварийные бригады приступили к устранению повреждений немедленно и трудились всю ночь, чтобы вернуть электричество жителям.

Утром 10 июля непогода добралась и до Оршанского района. Порывистый ветер привёл к отключению электроэнергии в 22 населённых пунктах. На устранение аварий были направлены силы филиала «Оршанские электрические сети»: 6 ремонтных бригад, 19 человек и 6 единиц спецтехники.

По состоянию на утро четверга в Городокском районе всё ещё продолжаются работы по восстановлению двух линий электропередач напряжением 10 кВ. Кроме того, энергетики обрабатывают частные заявки по низковольтным сетям (0,4 кВ), поступающие от местных жителей.

Аварийные службы Витебщины продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение во все пострадавшие районы.