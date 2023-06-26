Лепель засыпало градом

В Лепеле вместе с дождем начался сильный град, покрывший землю в несколько сантиметров.
Град в Лепеле случился днем в понедельник, 26 июня. Очевидцы показали, как вместе с дождем на землю выпал солидный слой града, который можно было черпать с земли прямо пригоршнями. Кого-то такая природная стихия испугала, а кто-то, наоборот, позавидовал, увы, во многих районах Беларуси с начала лета довольно засушливо.
«В Витебске в этом году и дождя-то толком не было», «В Миорах жара, ветерок ждем, уж точно не такое», «В Глубоком жара и нет дождя очень давно», «А мы в Друе Браславского района ждем дождя», – поделились своими ожиданиями пользователи соцсети.
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