Лепель засыпало градом

В Лепеле вместе с дождем начался сильный град, покрывший землю в несколько сантиметров.

Град в Лепеле случился днем в понедельник, 26 июня. Очевидцы показали, как вместе с дождем на землю выпал солидный слой града, который можно было черпать с земли прямо пригоршнями. Кого-то такая природная стихия испугала, а кто-то, наоборот, позавидовал, увы, во многих районах Беларуси с начала лета довольно засушливо.