В Витебске начинается строительство жилого комплекса на улице Шмырёва

Инфраструктура
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В Витебске началось строительство уникального многоквартирного дома на улице Шмырёва, расположенного в живописной зоне неподалеку от реки Лучеса. Здание будет представлять собой кирпичный жилой дом высотой 4–5 этажей с двумя секциями.

Особенностью нового дома станет ограждение прилегающей территории, выполненное из сетчатых панелей высотой 1,6 метра. На придомовой территории планируется разместить детскую спортивную площадку, а также хозяйственную зону и площадки для мусорных контейнеров.

В Витебске планируется строительство новой высотки на углу улиц Мира и Чапаева

инфраструктура
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