В Витебске начинается строительство жилого комплекса на улице Шмырёва

В Витебске началось строительство уникального многоквартирного дома на улице Шмырёва, расположенного в живописной зоне неподалеку от реки Лучеса. Здание будет представлять собой кирпичный жилой дом высотой 4–5 этажей с двумя секциями.

Особенностью нового дома станет ограждение прилегающей территории, выполненное из сетчатых панелей высотой 1,6 метра. На придомовой территории планируется разместить детскую спортивную площадку, а также хозяйственную зону и площадки для мусорных контейнеров.