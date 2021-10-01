В каких районах Витебской области наибольшей популярностью пользуются земельные участки под строительство жилья?

За январь — июнь в Витебской области проведено 59 аукционов по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства и на право заключения договоров аренды земельных участков.
По результатам аукционов продано 66 земельных участков в частную собственность для индивидуального жилищного строительства. Это в 1,5 раза превысило уровень продаж за первое полугодие 2020 года, передает БелТА.
Аукционы проводились в 19 районах. Наибольшие поступления по итогам оказались в Полоцком, Оршанском, Витебском, Поставском районах, а также в Витебске и Новополоцке, наименьшие — в Сенненском, Глубокском, Шумилинском и Бешенковичском районах.
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