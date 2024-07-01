В Витебске планируется строительство новой высотки на углу улиц Мира и Чапаева

Будущий жилой дом будет расположен рядом с детским садом №51, строительная площадка займет примерно 0,05 гектара, где сейчас находятся газон, кустарники и деревья. Вместо них планируется возвести здание и обустроить автостоянку для жильцов.

Проект предусматривает строительство десятиэтажного дома с одной секцией, рассчитанной на 40 квартир: 20 однокомнатных, 10 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Площадь однокомнатной квартиры составит 684,3 квадратных метра (общая — 876,2 квадратных метра), двухкомнатной — 412,49 квадратных метра (общая — 595,08 квадратных метра), трехкомнатной — 541,4 квадратных метра (общая — 791,2 квадратных метра).

Общественное обсуждение началось 30 июня и продлится до 14 июля. 5 июля в 10:00 проект будет представлен в отделе архитектуры и градостроительства Витебского городского исполнительного комитета по адресу: г. Витебск, ул. Шубина, 5, в холле первого этажа.

Замечания и предложения по проекту можно направлять в письменной или электронной форме по следующим адресам: 210015, г. Витебск, ул. Шубина, 5, отдел архитектуры и градостроительства Витебского городского исполнительного комитета, электронная почта vitebskarh@vitebsk.by.

Основные цели строительства — реализация городской жилищной политики, повышение эффективности использования городской территории, создание мест отдыха для детей и взрослых, а также обеспечение парковочных мест для легковых автомобилей.