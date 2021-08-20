В Полоцке на строительство нового детского сада с бассейном будет затрачено более 8,5 миллионов рублей

Строительство нового детского сада в Полоцке, включенного в Комплекс мер по развитию Полоцкого района на период до 2025 года, который недавно утвержден правительством, вступает в активную фазу.

На минувшей неделе на стройплощадке в самом молодом микрорайоне города «Аэропорт», где через год «вырастет» новое учреждение дошкольного образования, были забиты первые сваи. Таким образом, символично положено начало масштабных работ.

Побывав на стройплощадке, председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович пожелал успехов всем причастным к реализации проекта, направленного на создание условий для обеспечения доступности и качества образования на Полотчине. Глава района пообщался с руководством предприятий, выступающих заказчиком, подрядчиком и субподрядчиком – ДКУП «УКС города Полоцка», Строительного управления №34 ОАО «Стройтрест №7», ОАО «СМТ №16, г. Новополоцк».

Планируется, что к 1 сентября 2022 года новый детский сад на 200 мест будет построен, на его строительство будет затрачено более 8,5 миллионов рублей. Это, безусловно, станет событием для микрорайона, где проживает много молодых и многодетных семей.