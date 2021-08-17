Европейские банки не будут финансировать строительство трассы и нового моста в Новополоцке

Строительство обхода Полоцка и нового моста через Двину в Новополоцке упомянул министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире государственного телеканала, сообщает БелТА.

Напомним, что обход Полоцка протяженностью 10,5 километров вместе с мостом в 9-м микрорайоне Новополоцка должен быть построен в 2024 году. И обход, и мост ранее вошли в перечень объектов, по которым разрабатывают предпроектную и проектную документацию. В феврале 2021 года источники финансирования строительства обхода Полоцка еще не были определены.

Министр транспорта сообщил, что по этому проекту было подписано соглашение с одним из европейских банков. Но теперь об этом финансировании речь уже не идет.