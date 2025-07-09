Технический сбой в белорусских банках: клиенты временно потеряли доступ к средствам на картах

Утром 9 июля десятки клиентов сразу нескольких белорусских банков сообщили о массовых сбоях в работе платёжных карт. Пользователи столкнулись с неожиданным исчезновением средств со счетов, а в некоторых случаях — с отрицательными остатками на картах.

Что произошло?

Сначала сообщения начали поступать от клиентов «Беларусбанка». Люди жаловались, что не могут расплатиться в магазинах, а при попытке проверить баланс — на счёте отображается крупный минус.

Скоро выяснилось, что сбой не ограничился одним банком — аналогичные проблемы возникли у клиентов «Белагропромбанка» и «Белинвестбанка».

Официальный комментарий

Позже представители «Банковского процессингового центра» подтвердили наличие технической неисправности, затронувшей три крупных финансовых учреждения. По словам генерального директора центра Александра Сотникова, сбой произошёл в аппаратно-программном комплексе, что временно повлияло на отображение остатков на банковских счетах.

«Деньги клиентов никуда не исчезли. Никто их не украл. Это исключительно техническая ошибка. Сейчас ведутся работы по восстановлению корректных данных. Балансы будут возвращены в норму в течение дня», — заверил Сотников.

Что делать клиентам?

Полное восстановление работы процессингового центра планируется завершить до 17:00 текущего дня. Корректные балансы по картам будут пересчитаны и отображены верно. Тем, кто столкнулся с минусовым остатком или невозможностью оплаты, рекомендуется:

временно воздержаться от попыток проведения операций по карте;

использовать альтернативные платёжные средства (наличные, другие карты);

следить за обновлениями в официальных каналах банка;

при необходимости — обращаться в отделения банков или через интернет-банкинг.

Массовый сбой — сигнал о рисках?

Подобные инциденты, пусть и технического характера, поднимают вопрос надёжности инфраструктуры банковской системы. Даже временный сбой может привести к панике, особенно если он затрагивает зарплатные счета и ежедневные операции. Эксперты считают, что инцидент может послужить поводом для пересмотра внутренней архитектуры процессинга, внедрения резервных систем и более прозрачной коммуникации с клиентами.