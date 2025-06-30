Витебск: очередной инцидент в ТЦ «Мега» — вновь всплыли старые нарушения владельца

В субботу, 28 июня, в 11:40, дежурная часть МЧС получила сигнал о дыме во втором этаже торгового центра «Мега». Прибывшие расчёты внешних признаков огня не обнаружили и сразу приступили к внутренней разведке.

Источник задымления нашли быстро: короткое замыкание потолочного светильника в небольшом павильоне бытовой техники. Очевидцы успели погасить пламя порошковым огнетушителем ещё до прибытия специалистов. Эвакуация не потребовалась, пострадавших нет; зону возгорания оперативно проветрили.

«Список нарушений был давно»

Здание принадлежит предпринимателю Виктору Велюго, которому в Витебске принадлежат ещё несколько торговых площадок, в том числе печально известный ТЦ «Беларусь». Напомним, полгода назад в «Беларуси» вспыхнул масштабный пожар: тогда огонь охватил складскую зону, повреждён третий этаж, четверо человек получили лёгкие ожоги.

После ЧП госпожнадзор провёл внеочередную проверку бизнеса Велюго и нашёл целый перечень нарушений:

устаревшая проводка без автоматических отключателей,

неисправные дымовые извещатели,

блокированные эвакуационные выходы,

недостаточный запас огнетушителей.

Предписания выдали до 1 мая 2025 года, однако, по информации МЧС, владельцы «Меги» представили только «план-график устранения» без подтверждения фактических работ.

Возможные последствия

Повторное нарушение пожарных требований грозит собственнику штрафом до 2 000 базовых и приостановкой эксплуатации части помещений.

Следственная комиссия выясняет, был ли светильник заменён на сертифицированный после январской проверки.

Страховая компания уже запросила акты технического обслуживания: если регламент нарушен, страховщик может отказаться от выплат.

Что говорят арендаторы

Предприниматели, держащие точки в «Меге», опасаются убытков:

«Нам обещали модернизацию проводки ещё весной, но, кроме покраски стен, ничего не изменилось», — поделился владелец магазина одежды, попросивший не указывать имя.

По данным областного управления МЧС, за первое полугодие 2025-го в торговых центрах региона зафиксировано 19 возгораний, 11 из них связаны с электроприборами. Ведомство анонсировало июльский рейд совместно с горисполкомом — инспекторы проверят наличие автоматического отключения электроэнергии и доступность эвакуационных выходов.

Что дальше

Комиссия по ЧС должна представить итоговый акт до 10 июля. Если нарушения подтвердятся, Велюго обяжут полностью заменить электрическую сеть в своих объектах и установить систему раннего обнаружения пожара в соответствии с ГОСТ IEC 62642-2-2.

Арендаторам рекомендуют настаивать на дополнительном страховании товарных запасов — до завершения модернизации риск повторных инцидентов остаётся.