В Витебске пройдёт Фестиваль красок

Культура
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19 июля в Витебске состоится один из самых ярких летних праздников — Фестиваль красок, который соберёт горожан и гостей города.

Что вас ждёт?

  • Цветные залпы — безопасные краски холли окрасит всё вокруг в радугу эмоций;

  • Зажигательные DJ-сеты и выступления — танцуем до вечера под ритмы любимых треков;

  • Фотозоны и интерактив — сделай кадры, которые точно станут хитом твоих соцсетей;

  • Живое общение — новые знакомства, семейная атмосфера и отдых без ограничений;

  • Сюрпризы от организаторов — конкурсы, призы и подарки от партнёров фестиваля.

Почему стоит прийти?

Фестиваль красок — это не просто мероприятие, а яркое летнее событие, которое наполняет город позитивом и энергией. Это способ отдохнуть от повседневности, ощутить себя частью большой, дружелюбной и цветной толпы.

Дата: 19 июля
Место: Парк 1000-летия Витебска
Начало: 14:00
Вход: свободный

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культура
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