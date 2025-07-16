В Витебске пройдёт Фестиваль красок

19 июля в Витебске состоится один из самых ярких летних праздников — Фестиваль красок, который соберёт горожан и гостей города.
Что вас ждёт?
-
Цветные залпы — безопасные краски холли окрасит всё вокруг в радугу эмоций;
-
Зажигательные DJ-сеты и выступления — танцуем до вечера под ритмы любимых треков;
-
Фотозоны и интерактив — сделай кадры, которые точно станут хитом твоих соцсетей;
-
Живое общение — новые знакомства, семейная атмосфера и отдых без ограничений;
-
Сюрпризы от организаторов — конкурсы, призы и подарки от партнёров фестиваля.
Почему стоит прийти?
Фестиваль красок — это не просто мероприятие, а яркое летнее событие, которое наполняет город позитивом и энергией. Это способ отдохнуть от повседневности, ощутить себя частью большой, дружелюбной и цветной толпы.
Дата: 19 июля
Место: Парк 1000-летия Витебска
Начало: 14:00
Вход: свободный
Фестиваль старинной и современной камерной музыки открылся в Полоцке