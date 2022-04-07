Фестиваль старинной и современной камерной музыки открылся в Полоцке

Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки проходит в Софийском соборе Полоцка в 34-й раз. На торжественном открытии выступили заслуженная артистка Республики Беларусь Ксения Погорелая и камерный оркестр «Европа-Центр» под управлением Раиля Садыкова. В программу концерта были включены лучшие образцы белорусского музыкального наследия XVIII-XXI веков, пишет gorod214.by.

В этом году отмечается 1160-летие Полоцка и 500-летие издания «Малой подорожной книжицы» Франциска Скорины. Юбилейные даты, как пояснила Ксения Погорелая, во многом обусловили концертную программу. Так, во втором отделении прозвучали три органных сюиты белорусского композитора Анны Короткиной: «Фрески, «Гольшаны», «Франциск Скорина».

«С Анной Короткиной, — рассказала Ксения Погорелая, — мы дружили почти двадцать лет. На этом фестивале я исполняю ее основные органные произведения. Сюита «Фрески» была написана в 1990-е годы — как раз тогда, когда в Спасо-Ефросиньевской церкви обнаружились первые фрески XII столетия. Первой фреской была «Сошествие во ад», затем «Преображение», именно так и называются части Аниной сюиты».

Продолжится фестиваль 8 апреля вечером романсов в исполнении певицы из Санкт-Петербурга Марии Литке и пианистки Валентины Майстер.

15 апреля в Софийском соборе выступят артисты из Минска Екатерина Николаева (фортепиано) и Евгений Шиманович (кларнет).

21 апреля музыкальная капелла «Сонорус» подарит любителям классической музыки шедевры эпохи Барокко.

28 апреля с программой «Моцарт на все времена» в Полоцк приедет Могилевская городская капелла. А завершит фестиваль концерт, приуроченный к Ночи музеев, 20 мая, где выступят Ксения Погорелая (орган) и российская исполнительница Татьяна Сучкова-Гаврилова (меццо-сопрано).