Как менялся славный Полоцк. История древнего города в фотографиях

«Витебский Курьер» поддержал совместный проект «Как менялись города Беларуси» краеведческого портала «Планета Беларусь» и поисковой системы Яндекс.

В рамках проекта портал представит ТОП-10 городов Беларуси, которые больше всего изменились за последнюю четверть века. Первым в этом списке стал славный город Полоцк. Намного больше информации о знаковых местах города Полоцка есть в разделе «Достопримечательности». А найти их, прочитать отзывы о самых популярных и проложить маршрут можно прямо из поиска Яндекса.

Полоцк – старейший город Беларуси. Первое письменное упоминание о нем датируется 862 годом. Полоцк всего на два года младше Киева, на двести пять лет старше Минска, на 285 – Москвы, на 451 – Варшавы и на 461 – Вильнюса.

Полоцк является колыбелью белорусской государственности, именно здесь было образовано первое княжество на территории современной Беларуси, которое конкурировало с Киевом и Новгородом. В 1307 году Полоцкое княжество вошло в состав Великого княжества Литовского, в 1569 году в результате Люблинской унии состоялось объединение ВКЛ и Польского королевства в единое государство Речь Посполитую. И Полоцк стал восточным форпостом огромного средневекового европейского государства.

Так продолжалось до Первого раздела Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией. В 1772 году граница прошла по реке Западная Двина и разделила город Полоцк на две части. Часть Полоцка, которая была на правом берегу, вошла в состав Российской империи. В 1793 году состоялся второй раздел Речи Посполитой, после которого весь Полоцк почти два столетия находился сначала в Российской Империи, потом в СССР.

В 1991 году Республика Беларусь обрела независимость. Полоцк стал городом областного подчинения, но утратил этот статус в 2013 году. Сейчас он является одним из районных центров Витебской области.

Место на правом берегу реки Полоты, где находилось первое городище Полоцка. Многие историки уверены, что кривичи здесь поселились гораздо раньше 862 года.

Схема города Полоцка, который разместился на высокой горе в месте впадения Полоты в Западную Двину.

Тот же самый ракурс с разницей во времени чуть более тысячи лет. Можете представить себе мощные стены средневекового замка на высоких берегах Полоты и Двины?

Славу любому месту приносят люди. Мы покажем, как в городе увековечены имена самых знаменитых полочан. Верхом на лошади – легендарный Всеслав Чародей, который возглавлял Полоцкое княжество пятьдесят семь лет и год княжил в Киеве. Именно о нем рассказывается в Ипатьевской летописи и до сих пор слагаются легенды.

Памятник преподобной Евфросинии Полоцкой. Это первая белорусская, а по некоторым данным и восточнославянская женщина, которая была причислена к лику святых. Она отказалась от светской жизни и стала монахиней, была образованнейшим человеком своего времени, создавала монастыри и духовные ценности. В 1161 году по заказу Евфросинии Полоцкой местным мастером Лазарем Богшей был изготовлен напрестольный крест для церкви Святого Спаса, который считался оберегом для всех белорусских земель. Крест утерян во время Великой Отечественной войны и до сих пор не найден. В 1997 году брестским ювелиром-эмальером Николаем Кузьмичом была изготовлена его полноразмерная копия.

Полоцкий Спасо-Евфросиньевский монастырь основан Евфросинией Полоцкой в 1125 году.

Спасо-Преображенский храм, в котором находилась келья Евфросинии Полоцкой.

Старинные росписи на стенах Спасо-Преображенского храма.

Не так давно в нашей стране отмечалось 500-летие белорусского книгопечатания. И дата эта была связана с именем полочанина Франциска Скорины, который 6 августа 1517 года издал в Праге библейскую книгу «Псалтырь». Чуть позже он издал библию на старобелорусском языке. Она стала первой печатной книгой для восточных славян, почти на 50 лет опередив русскую Библию. До этого во второй половине XV века были напечатаны немецкий, латинский, чешский переводы Священного Писания. А вот национальные переводы всей Библии во Франции и Италии появились только в середине ХVIII века.

Памятник Франциску Скорине в самом центре города на площади Франциска Скорины.

Проспект и площадь Франциска Скорины с высоты птичьего полета.

По решению ЮНЕСКО 1990 год был объявлен годом Франциска Скорины. Именно поэтому было решено на родине белорусского первопечатника, в Полоцке, открыть музей белорусского книгопечатания. Музей находится в бывшем жилом корпусе мужского Богоявленского монастыря. В XVIII веке там были кельи и жили мужчины-монахи, а теперь там можно проследить всю историю развития письменности на белорусских землях.

У Полоцка, как и у любого другого города страны, были времена расцвета и падений. И не всегда крепостные стены и героическое сопротивление защитников города могли гарантировать им безопасность.

Шестнадцатое столетие в Беларуси называют кровавым. Зимой 1563 года во время Ливонской войны Полоцк был окружен шестидесятитысячным войском московского князя Ивана Грозного и после двухнедельной осады город пал.

По приказу Ивана Грозного в Полоцке создан стрелецкий замок, который получил название Нижний, площадью 6 га для размещения русского гарнизона. Для насыпки вала высотой в 10 м потребовалось огромное количество грунта – 230 тыс. м3 (!).

Однако грандиозные усилия по созданию оборонительных сооружений пользы не принесли. В 1579 году русский гарнизон сдался войскам Стефана Батория.

Вот так сейчас выглядит вал Ивана Грозного.

А вот таким был диалог наших предков в тринадцатом-четырнадцатом веках прошлого тысячелетия.

15 мая 2008 года, рыцарский фестиваль «Рубон», реконструкция взятия Полоцка войсками Стефана Батория. Именно на этом изгибе Полоты войска Речи Посполитой прорвались в укрепленный город…

Сейчас на месте Нижнего замка находится стадион в обрамлении валов Ивана Грозного.

А мы обращаем внимание путешественников на еще один древний артефакт.

Это памятник эпиграфии XII века – Борисов камень. Долгое время Борисов камень лежал на дне Западной Двины около деревни Подкостельцы (5 км от Полоцка) и появлялся из воды только в засушливые годы. В 1981 году камень был привезен в Полоцк и установлен около Софийского собора, где находится и по сей день.

Борисов камень в Полоцке хранит в себе много необъяснимого и загадочного. Кто-то верит в его целительные свойства, кто-то надеется, что с помощью древней силы сбудутся его желания. Но в том, что камень обладает особой энергетикой, убежден каждый. Зачастую можно наблюдать, как жители города и туристы, выбравшие отдых в Полоцке, приезжают к Борисову камню, ходят вокруг него, прикладываются, загадывают желания. Насколько это помогает в исполнении желаний, неизвестно, но то, что прикосновение к Борисову камню позволяет почувствовать связь с древним городом Полоцком – факт.

Совсем недавно недалеко от Борисова камня появился памятник белорусской государственности, на котором написано «Полацк – калыска беларускай дзяржаўнасці», но главным украшением этого места, безусловно, является Софийский собор.

Это самое первое каменное строение на территории современной Беларуси. Во времена Всеслава Чародея он выглядел примерно так:

У Софийского собора, как и у всей Беларуси, судьба весьма драматична. Построен в XI веке, был православным, униатским. Во время Северной войны 11 июля 1705 года здесь произошел конфликт российского императора Петра I с монахами, в результате которого были убиты настоятель и четыре монаха, а храм превращен в пороховой склад. Склад взорвался 1 мая 1710 года, храм пролежал в руинах до 1738 года…

Восстановление собора осуществил униатский архиепископ Флориан Гребницкий в 1750 году, здание построено в стиле Виленского барокко.

Вот таким Софийский собор увидел художник и путешественник Наполеон Орда.

Вот так храм смотрится с другого берега Двины сейчас.

С конца 1969 года до 1983 года в соборе проводились реставрационные и восстановительные работы по проекту белорусского архитектора Валерия Слюнченко. Одновременно проходили архитектурно-археологические исследования под руководством искусствоведа, кандидата наук Валентина Булкина.

После их окончания в 1983 году был открыт концертный зал, который славится своей великолепной акустикой.

Софийский собор красив в любое время дня и года.

Но лучше всего слова белорусского классика Владимира Короткевича «Дзе Сафія плыве над Дзвіною» передает круговое видео. Если есть возможность – посмотрите его.

А что касается кровавого конфликта во время Северной войны, то о пребывании в городе российского императора напоминает домик Петра I. Это жилой дом, построенный в 1692 году с использованием элементов стиля барокко. Полочане считают, что летом 1705 года в нем проживал царь Петр I, который приезжал в Полоцк для руководства русской армией. С этой версией не согласны многие историки, которые утверждают, что резиденция Петра I находилась в Спасо-Ефвфросиньевском монастыре. Но название дом Петра I в городе прижилось…

Какое-то время в этом здании располагалась детская библиотека имени Льва Толстого. Тогда перед домом и появился памятник известному русскому писателю.

С 1998 года в домике Петра I открыта стационарная выставка «Прогулка по Нижне-Покровской, или Возвращение в Полоцк начала XX века». Это первая выставка в Беларуси, которая посвящена истории одной улицы.

Между домиком Петра I и Софийским собором находится старинное здание под зеленой крышей, которое строилось как иезуитский коллегиум. Сейчас в нем располагаются гуманитарный факультет Полоцкого государственного университета и художественная галерея Национального Полоцкого историко-культурного музея заповедника.

Иезуитский коллегиум в Полоцке был открыт в 1581 году по указу короля Стефана Батория. Архитектурный комплекс каменных построек коллегиума возведен в XVIII веке.

В 1772 году после первого раздела Речи Посполитой восточная часть нынешней Беларуси была присоединена к Российской империи. В числе присоединенных к России городов был и Полоцк. Через год после этого деятельность ордена иезуитов была запрещена решением папы римского. Однако русская императрица Екатерина II это решение не поддержала, и на территории империи иезуиты продолжили свою деятельность, а Полоцк фактически стал их столицей. При этом в Полоцком коллегиуме был открыт единственный в то время в Европе иезуитский новициат (учреждение для подготовки монахов). При коллегиуме была создана библиотека, ставшая одним из центров интеллектуальной жизни региона; также здесь действовала типография.

В 1773–1780 годах на территории Полоцкого коллегиума были возведены каменные амбары, конюшня, каретная, пекарня, коптильня, пивоварня, мастерские и суконная фабрика. При коллегиуме содержались также аптека, богадельня и музыкальная бурса. Полоцкий коллегиум являлся одним из богатейших в Беларуси.

Ему принадлежали фольварки Экимань, Казимирово, Вяжищи, Туровля, Иваньск, Межджищи, Загатье, Мосар, Игуменов, в которых проживало около 7800 человек.

12 января 1812 года указом императора Александра I Полоцкий коллегиум был преобразован в Полоцкую иезуитскую академию с правами университета. Полоцкая иезуитская академия просуществовала восемь лет до 1820 года и стала первым высшим учебным заведением на территории современной Беларуси. В 1820 году, после смерти генерала ордена иезуитов Фаддея Бжозовского, иезуиты, которые не пожелали сложить с себя орденские обеты, были высланы из Российской империи, а Полоцкая академия была ликвидирована.

25 июня 1835 года на месте коллегиума иезуитов был открыт Полоцкий кадетский корпус, который просуществовал до 1918 года. Так бывший коллегиум иезуитов выглядел в начале прошлого века.

Одним из наиболее знаменитых выпускников полоцкого кадетского корпуса является дважды Георгиевский кавалер генерал-лейтенант Роман Кондратенко, герой русско-японской войны, погибший во время обороны Порт-Артура. В 1910 г. Полоцкий кадетский корпус был переименован в Полоцкий генерала Кондратенко корпус, а в городе появился бюст в честь славного выпускника. На снимке – одно из мероприятий дня города Полоцка 31 мая 2008 года: бюст генералу Кондратенко открывается повторно.

Вот так бывший коллегиум иезуитов выглядел в декабре 1991 года. В нем в это время находился военный госпиталь.

Чуть позже часть здания была передана Полоцкому музею-заповеднику для создания художественной галереи, а за оставшиеся корпуса началась борьба между Министерством обороны и ректоратом Полоцкого государственного университета, созданного в 1993 году. Руководство города поддержало инициативу ПГУ. Но судьба исторических зданий была решена только после посещения университета Президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2001 году.

Преподаватели и студенты ПГУ стали хозяевами одного из старейших университетских городков на постсоветском пространстве и старейшего в Беларуси.

Через какое-то время в Полоцкой художественной галерее была собрана уникальная коллекция: от первых икон до произведений современных белорусских авторов.





Серьезное внимание руководство галереи уделяло и художественной фотографии.

20 ноября 2009 года, во время открытия фотовыставки графа Бенедикта Тышкевича из коллекции музея Нисефора Ньепса (г. Шалон на Соне, Франция).

7 сентября 2008 года, День белорусской письменности в городе Борисове, во главе полоцкой делегации мэр Владимир Точило с флагом города. Я специально включаю в материал эту фотографию, чтобы акцентировать внимание читателей на том, что любые изменения в городе – это результат деятельности каких-то людей. И если во главе города окажется настоящий патриот своего края, то шансов на развитие у региона гораздо больше.

31 мая 2008 года в центре города Полоцка открывается знак «Географический центр Европы». Это инициатива Владимира Точило, который посчитал, что таким образом в город можно привлечь еще больше туристов.

Мэр Полоцка и художница Нинель Счастная зарождают новую традицию для туристов – прикоснуться рукой к центру Европы.

3 февраля 2008 года, передача флага города Полоцка белорусской команде, которая участвует в самом протяженном зимнем автопробеге из Мурманска во Владивосток.

А это немного грустное свидетельство: на фасаде детской художественной школы изображены памятник Героям Отечественной войны 1812 года и взорванный 11 января 1964 года Свято-Николаевский собор.

Вот так когда-то выглядел центр города Полоцка. На площади стоял памятник, за ним красовался храм.

Свято-Николаевский храм был переделан из иезуитского костела Святого Стефана в тридцатых годах девятнадцатого столетия, он являлся доминантой в городе. Это хорошо видно по открытке, запечатлевшей вид на Полоцк со стороны Западной Двины.

У Владимира Точило появилась идея восстановить уничтоженные памятник и храм, но реализовать удалось только часть задумки – 27 декабря 2009 года памятник Героям Отечественной войны 1812 года был открыт.

Вот так теперь выглядит центральная часть города Полоцка: старую градостроительную композицию, безусловно, разрушает дом «с ушами» (такое название в народе получила многоэтажка, построенная на месте взорванного храма), но с ней уже приходится мириться…

Памятник с видом на проспект Ф. Скорины.

Площадь Свободы вечером.

Проспект Франциска Скорины на рассвете.

Панорама Полоцка с левобережной частью и костелом Святого Андрея Баболи.

Памятник букве «Ў» открыт в Полоцке 7 сентября 2003 года.

Буквы «ў» (у краткое) нет в алфавите других языков мира. В белорусском языке она появилась как результат стихийного развития языка и впервые была предложена для письма в 1870 г. этнографом П. Бессоновым. В начале ХХ в. буква «ў» утвердилась в первых легальных белорусских газетах «Наша доля», «Наша Ніва», изданиях объединения «Загляне сонца і ў наша аконца».

На постаменте знака приведены слова народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина: «Ад Еўфрасінні, ад Скарыны, ад Полацка пачаўся свет». Поэтическая метафора напоминает, что наша государственность, свет белорусской культуры и духовности идет из глубины веков.

Свято-Богоявленская церковь возвращена верующим в 1991 году, в настоящее время она является кафедральным собором Полоцкой и Глубокской епархии.

На этом снимке хороши видны церковь и музей белорусcого книгопечатания, когда-то оба здания входили в Спасо-Богоявленский монастырь.

24 июля 2014 года, презентация книги Владимира Орлова «Ад Полацка пачаўся свет”, которая вышла в издательстве “Рифтур”. Историк и писатель Владимир Орлов родился в Полоцке и очень много сделал для популяризации родного города.

Природно-экологический музей открыт 3 сентября 2005 года. Экспозиция музея разместилась в здании бывшей водонапорной башни, построенной в 1953 году. Высота строения 32,7 м, диаметр 8 м. Экспозиционная площадь 300 кв. м, экспонируется более тысячи предметов естественно-исторической коллекции.

Эпиграфом к экспозиции музея стали слова Юрия Бондарева: «Экологическое сознание — это лестница, соединяющая в единый союз Землю, Небо и Человека».

В 2004 году в Полоцке был открыт единственный в Беларуси Детский музей. Все экспонаты здесь можно и нужно трогать руками. Дети в этом месте могут чувствовать себя совершенно свободно, забыв о строгих правилах традиционных музеев.

В одном из залов можно увидеть огромную коллекцию часов и весов, колокола. В другом – звукозаписывающие аппараты, фотокамеры, самовары, почтовые марки. На фоне этих и других интересных предметов, которые можно изучить и повертеть в руках, с детьми проводят игры, развивающие логику, память и воображение.

Успенская старообрядческая церковь построена архитектором Е. Кузнецовым в 1998 году.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Полоцке воссоздан на старом фундаменте, первое богослужение состоялось в нем в октябре 2004 года. На дальнем плане у реки просматривается здание новой гостиницы «Парус».

Но самым посещаемым новым объектом, без всякого сомнения, в последнее время является торгово-развлекательный центр «Манеж», который разместился на въезде в город со стороны Минска.

Есть в нашем фотоархиве снимки и других зданий и сооружений, которые восстановлены или построены в Полоцке за последнюю четверть века. Но закончим свой обзор панорамой нового микрорайона «Аэродром» и несколькими символичными снимками.

Когда-то среди чистого поля здесь действительно находился небольшой аэропорт, из которого летали самолеты в Минск и некоторые другие города. Но прошло время, и вся эта территория оказалась под многоэтажками.

Отсюда хорошо виден Новополоцк, который также активно разрастается, и, вполне возможно, в скором будущем оба города сольются в один.

Вот так когда-то мимо Софийского собора по Двине проплывали боевые дружины и купцы.

Прошла тысяча лет, скорости передвижения резко изменились.

Но в Полоцке по-прежнему живут красивые люди, которые надеются найти на своей земле счастье.

Пожелаем им удачи!

P.S. В материале использована информация из краеведческого портала «Планета Беларусь» и других открытых источников. Автор выражает благодарность за историческую консультацию краеведу Татьяне Хвагиной, за предоставленные архивные фотографии председателю общественного объединения «Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры» Антону Астаповичу и коллекционеру Владимиру Богданову.