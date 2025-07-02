В Витебске вводят ограничения для электросамокатов по примеру Минска

Витебск начал реализацию пилотного проекта, направленного на повышение безопасности дорожного движения при использовании средств персональной мобильности (СПМ), таких как электросамокаты. Инициатива разработана по аналогии с уже действующими ограничениями в столице — Минске.

Где запретят ездить на самокатах

Согласно нововведениям, операторы проката электросамокатов обязаны технически ограничить возможность передвижения в пределах ряда особо важных и людных зон. В список попали:

городские рынки — Полоцкий, Смоленский, Центральный, Южный;

медицинские учреждения — Витебская областная клиническая больница, больница скорой медицинской помощи, инфекционная и детская областные больницы;

образовательные учреждения — школы и детские сады;

пешеходные и культурные зоны — ботанический сад, Летний амфитеатр;

центральные улицы — Суворова (от Урицкого до Толстого), Толстого, Крылова, Пушкина.

В этих районах движение арендуемых самокатов будет полностью запрещено — устройства автоматически блокируются при въезде на указанные территории.

Ограничения по скорости в ключевых зонах

Кроме запрета на проезд, новые правила предусматривают и ограничение максимальной скорости движения самокатов в определённых частях города. Снижение скорости будет обеспечиваться с помощью встроенных в мобильные приложения механизмов геолокации.

До 7 км/ч — на всех пешеходных переходах и перекрёстках города;

До 10 км/ч — на площади Свободы, Кировском мосту, рядом с ж/д вокзалом, автовокзалом и в Студенческом сквере на проспекте Московском;

До 15 км/ч — на площади Победы, улице Ленина, а также в городских парках: имени Фрунзе, Победителей, Партизанской славы, парке 1000-летия Витебска, пойме реки Витьбы и на набережной Западной Двины;

До 20 км/ч — на улицах Замковой, Кирова, Доватора, Баумана, Советской, а также на участке проспекта Фрунзе (от улицы Смоленской до улицы Ленина).

Безопасность — приоритет

Такие меры направлены на повышение безопасности не только самих пользователей электросамокатов, но и пешеходов, особенно в зонах с высокой плотностью движения. Кроме того, проект учитывает интересы пожилых людей и родителей с детьми, которые чаще всего становятся участниками инцидентов с прокатными устройствами.

Проект реализуется при поддержке городских властей и операторов каршеринговых сервисов. Если инициатива покажет положительные результаты, ее планируют расширить и на другие районы города.