В Витебске вводят ограничения для электросамокатов по примеру Минска

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Витебск начал реализацию пилотного проекта, направленного на повышение безопасности дорожного движения при использовании средств персональной мобильности (СПМ), таких как электросамокаты. Инициатива разработана по аналогии с уже действующими ограничениями в столице — Минске.

Где запретят ездить на самокатах

Согласно нововведениям, операторы проката электросамокатов обязаны технически ограничить возможность передвижения в пределах ряда особо важных и людных зон. В список попали:

  • городские рынки — Полоцкий, Смоленский, Центральный, Южный;

  • медицинские учреждения — Витебская областная клиническая больница, больница скорой медицинской помощи, инфекционная и детская областные больницы;

  • образовательные учреждения — школы и детские сады;

  • пешеходные и культурные зоны — ботанический сад, Летний амфитеатр;

  • центральные улицы — Суворова (от Урицкого до Толстого), Толстого, Крылова, Пушкина.

В этих районах движение арендуемых самокатов будет полностью запрещено — устройства автоматически блокируются при въезде на указанные территории.

Ограничения по скорости в ключевых зонах

Кроме запрета на проезд, новые правила предусматривают и ограничение максимальной скорости движения самокатов в определённых частях города. Снижение скорости будет обеспечиваться с помощью встроенных в мобильные приложения механизмов геолокации.

  • До 7 км/ч — на всех пешеходных переходах и перекрёстках города;

  • До 10 км/ч — на площади Свободы, Кировском мосту, рядом с ж/д вокзалом, автовокзалом и в Студенческом сквере на проспекте Московском;

  • До 15 км/ч — на площади Победы, улице Ленина, а также в городских парках: имени Фрунзе, Победителей, Партизанской славы, парке 1000-летия Витебска, пойме реки Витьбы и на набережной Западной Двины;

  • До 20 км/ч — на улицах Замковой, Кирова, Доватора, Баумана, Советской, а также на участке проспекта Фрунзе (от улицы Смоленской до улицы Ленина).

Безопасность — приоритет

Такие меры направлены на повышение безопасности не только самих пользователей электросамокатов, но и пешеходов, особенно в зонах с высокой плотностью движения. Кроме того, проект учитывает интересы пожилых людей и родителей с детьми, которые чаще всего становятся участниками инцидентов с прокатными устройствами.

Проект реализуется при поддержке городских властей и операторов каршеринговых сервисов. Если инициатива покажет положительные результаты, ее планируют расширить и на другие районы города.

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