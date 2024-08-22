Электросамокатчик сбил 7-летнего мальчика на велосипеде и скрылся с места ДТП в Витебске

В Витебске 11 августа произошла авария, в результате которой 7-летний мальчик получил серьёзные травмы. Инцидент случился на улице Гагарина, когда ребенок на велосипеде ехал по пешеходной зоне тротуара, а его мать следовала рядом по велодорожке. В этот момент навстречу им двигался мужчина на электросамокате, который не справился с управлением и сбил мальчика.

После столкновения самокатчик скрылся с места происшествия. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу, где врачи выявили у него тяжёлые травмы.

По итогам оперативно-следственных мероприятий сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в совершении данного ДТП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации транспортного средства пешеходом, которое привело к причинению тяжкого телесного повреждения по неосторожности, сообщили в ГАИ.

Этот случай стал очередным в череде происшествий с участием электросамокатов в Витебске. Ранее произошли другие инциденты, включая конфликты между велосипедистами и водителями самокатов, а также наезд автомобиля на человека на электросамокате.