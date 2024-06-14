В Витебске будут судить водителя за наезд на электросамокатчика, получившего тяжелые травмы

Действия водителя квалифицированы по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Уголовное дело расследовало управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области, а рассматривать его будет суд Октябрьского района.

Избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения, сообщает информационная служба прокуратуры Витебской области.