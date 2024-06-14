В Витебске будут судить водителя за наезд на электросамокатчика, получившего тяжелые травмы

Происшествия
Автор Опубликовано
В Витебске будут судить 38-летнего водителя автомобиля, совершившего наезд на человека, ехавшего на электрическом самокате. ДТП произошло в январе этого года на улице Ленина. Водитель автомобиля «Volvo S40», выезжая с прилегающей к дому №19 территории, не предоставил преимущество электросамокатчику, пересекавшему тротуар, и совершил на него наезд. В результате аварии самокатчик получил тяжелые травмы.

Действия водителя квалифицированы по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Уголовное дело расследовало управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области, а рассматривать его будет суд Октябрьского района.

Избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения, сообщает информационная служба прокуратуры Витебской области.

Житель Витебска наказан за езду на электросамокате по проезжей части

дтп ЧП
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.