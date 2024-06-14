В Витебске будут судить водителя за наезд на электросамокатчика, получившего тяжелые травмы

В Витебске будут судить 38-летнего водителя автомобиля, совершившего наезд на человека, ехавшего на электрическом самокате. ДТП произошло в январе этого года на улице Ленина. Водитель автомобиля «Volvo S40», выезжая с прилегающей к дому №19 территории, не предоставил преимущество электросамокатчику, пересекавшему тротуар, и совершил на него наезд. В результате аварии самокатчик получил тяжелые травмы.
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