В Витебске начнут строить высотки: первыми преобразятся Тарный, Билево и Лучоса

Витебск вступает в новую фазу градостроительного развития — город начинает переход на жилую застройку выше 16–18 этажей. По словам председателя Витебского горисполкома Алексея Героевa, это решение продиктовано необходимостью обновления устаревшего жилфонда и повышения качества городской среды.

Первые изменения затронут микрорайоны Тарный, Билево и Лучоса, где появятся современные многоэтажные дома. Дополнительно рассматривается возможность освоения строительной площадки в Тулово. При этом развитие новых районов будет вестись с учётом существующей инфраструктуры, что обеспечит комфортную интеграцию в городскую ткань.

Особое внимание уделят социальной и транспортной инфраструктуре. В новых кварталах планируют строительство школ, детских садов, паркингов и зон отдыха. Такой подход позволит не просто возводить жильё, но формировать полноценные и самодостаточные городские пространства.

Для ускорения темпов жилищного строительства власти планируют активно использовать крупнопанельные технологии, что должно значительно сократить сроки реализации проектов без потери качества.

На реализацию региональной инвестиционной программы в 2025 году из городского бюджета выделено 37,8 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на строительство и реконструкцию 29 объектов, имеющих социальную значимость — включая школы, медучреждения и инженерные сети.

Зачем Витебску высотки?

Рост населения, потребность в расселении ветхого жилья, дефицит свободных территорий под строительство — всё это делает многоэтажную застройку актуальным решением для Витебска. Кроме того, новые жилые комплексы могут привлечь в город молодых специалистов, повысить привлекательность района и способствовать экономическому развитию.

Таким образом, Витебск делает ставку на комплексное обновление городской среды, выходя за рамки точечной застройки. В ближайшие годы горожан ждут масштабные изменения — и не только на горизонте города, но и в повседневной жизни.