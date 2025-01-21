В Витебске в 2025 году заменят 25 лифтов в жилых домах

В 2025 году в Витебске планируется заменить 25 лифтов в многоквартирных жилых домах. Эти работы являются частью программы модернизации и улучшения технической инфраструктуры города. В следующем году, в 2026 году, запланировано обновление еще 22 подъемных механизмов.

Как отмечают специалисты, на сегодняшний день в Витебске отсутствуют лифты с превышением нормативного срока эксплуатации. Это исключает необходимость продления их службы на 1–3 года, как это иногда практиковалось ранее после проведения технической диагностики. Все установленные лифты соответствуют требованиям безопасности и современным стандартам.