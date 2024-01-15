В Витебской области некоторые многоэтажные дома сдаются с неработающими лифтами

Происшествия
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В Витебской области некоторые многоэтажные дома сдаются с неработающими лифтами, что приводит к длительным периодам их неработоспособности.

В частности, в Городке с момента ввода дома в эксплуатацию в декабре 2022 года лифтовое оборудование оставалось неработающим, и вопрос его запуска не решался, несмотря на то, что стоимость жилья включала расходы на установку лифтов. Жильцы выражали обоснованные жалобы, так как оплаченные условия проживания не соблюдались.

Аналогичные проблемы возникли в Чашниках, где лифты в доме, введенном в эксплуатацию в сентябре 2022 года, также не функционировали. Проблема была решена только после вмешательства КГК по жалобам жителей, поступившим на “горячую линию”.

Важно отметить, что согласно строительным нормам, введенным в 2020 году, строительство домов с двумя и более этажами предполагает установку лифтов.

С целью защиты законных интересов и прав граждан, а также предотвращения случаев несвоевременного обслуживания лифтов, Витебский облисполком был проинформирован о выявленных фактах КГК.

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