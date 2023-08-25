В Толочинской райбольнице застрял лифт с медиками

В Толочине в больнице застрял лифт с медиками. Понадобилась помощь спасателей. ЧП произошло около 15.00 часов в медучреждении на улице Островского.

Выяснилось, что лифт с тремя медработниками застрял на уровне третьего этажа. В замкнутом пространстве стало плохо медсестре. Лифтер не смог самостоятельно вскрыть дверь лифта, поэтому вызвали спасателей. Сотрудникам МЧС пришлось применять специнструмент.

Медсестру 1974 года рождения, которой в лифте стало плохо, передали ее коллегам для оказания медицинской помощи.