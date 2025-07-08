Транспорт в Витебске будет ходить до 2:00 ночи во время «Славянского базара»

В период с 8 по 14 июля в Витебске изменится расписание городского транспорта. Причина — проведение традиционного Международного фестиваля искусств «Славянский базар», центральные мероприятия которого проходят в вечернее время.

Для удобства гостей и жителей города автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать до 02:00. Это позволит зрителям комфортно добраться до концертных площадок и вернуться домой после поздних мероприятий.

Продлённый график охватит следующие маршруты:

Автобусы : №1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 26, 43, 46

Троллейбусы : №1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15

Трамваи: №1, 2, 7

Кроме того, после завершения концертов у Летнего амфитеатра и спортивного комплекса «Юбилейный» будут организованы дополнительные рейсы, чтобы ускорить разъезд публики.

В центре города также введут частичное ограничение движения транспорта из-за большого наплыва зрителей и активности у фестивальных объектов. Горожанам и туристам советуют планировать поездки заранее и по возможности пользоваться общественным транспортом.