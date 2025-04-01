В Витебске 1 апреля проезд на трамваях и троллейбусах будет бесплатным

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Жители и гости Витебска смогут бесплатно воспользоваться городским транспортом 1 апреля. Правда, акция распространяется только на троллейбусы и трамваи.

Как сообщили в Витебском облисполкоме, такая инициатива – подарок от ПО «Энергокомплект», которое отмечает 33-летие. Компания является одним из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в Беларуси.

В то же время в Минске и Могилёве недавно повысили тарифы на проезд. Теперь стоимость одной поездки в автобусах и троллейбусах составляет 90 копеек вместо 80, а на экспресс-маршрутах – 1 рубль вместо 90 копеек.

Стоимость проезда в маршрутках Витебска увеличится

Витебск общественный транспорт
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