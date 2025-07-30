Изменения в расписании поездов на участке Витебск — Орша 6 и 13 августа

Беларуская железная дорога уведомляет о временных изменениях в расписании движения поездов на участке Витебск — Орша, которые вступят в силу 6 и 13 августа. Причина корректировок — плановые ремонтные работы на железнодорожном мосту между станциями путевой пост 25 км и Замосточье, сообщает пресс-центр БЖД.

В указанные даты ряд поездов международного, межрегионального и регионального сообщения будет следовать по изменённому графику и маршрутам. Некоторые рейсы временно не будут выполняться.

Так, 6 августа из расписания исключается поезд № 640 Орша — Полоцк, а также 6 и 13 августа не будут курсировать поезда № 705/706 Полоцк — Могилев — Полоцк и № 712/713 Минск — Витебск — Минск.

Изменения коснутся и маршрутов:

№ 704/703 Витебск — Минск — Витебск 6 и 13 августа пойдёт через Полоцк и Молодечно .

№ 51 Санкт-Петербург — Минск — Брест , отправляющийся из Витебска 6 августа, также проследует в обход по указанным станциям.

Поезд № 658/657 Брест — Полоцк, отправляющийся 5 и 12 августа из Бреста, проследует до Витебска, где будет находиться 6 и 13 августа соответственно.

Кроме того,

поезд № 606/605 Брест — Витебск/Полоцк , отправляющийся 5 и 12 августа, проследует через Могилёв до Орши , а в обратном направлении из Орши — 6 и 13 августа.

поезд № 680/679 Гродно — Витебск — Гродно, отправляющийся из Гродно 5 августа, будет курсировать по изменённому маршруту Гродно — Орша — Гродно, с отправлением из Орши 6 августа.

Также в эти дни скорректировано движение поездов региональных линий экономкласса: