Беларуская железная дорога назначила на праздники 26 дополнительных поездов: 14 из них — внутри страны, 12 — в Россию. Они будут курсировать с 28 декабря 2022-го по 9 января 2023 года.

Внутри Беларуси будут дополнительные поезда: Минск-Брест — Минск, Минск — Гомель — Минск и Минск — Витебск-Минск. Они будут курсировать 30 декабря 2022 года и 2 января 2023 года, когда ожидается наибольшее количество пассажиров.

Дополнительные поезда в сообщении с Россией будут следовать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Москва, Брест — Москва и Минск — Санкт-Петербург.