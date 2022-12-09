Беларуская железная дорога назначила на праздники 26 дополнительных поездов

Общество
Автор Опубликовано

Беларуская железная дорога назначила на праздники 26 дополнительных поездов: 14 из них — внутри страны, 12 — в Россию. Они будут курсировать с 28 декабря 2022-го по 9 января 2023 года.

Внутри Беларуси будут дополнительные поезда: Минск-Брест — Минск, Минск — Гомель — Минск и Минск — Витебск-Минск. Они будут курсировать 30 декабря 2022 года и 2 января 2023 года, когда ожидается наибольшее количество пассажиров.

Дополнительные поезда в сообщении с Россией будут следовать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Москва, Брест — Москва и Минск — Санкт-Петербург.

В 2023 году появятся поезда, связывающие Минск с Оршей, Полоцком, Пинском и Калинковичами

БЖД общество
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by