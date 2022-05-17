БЖД сообщает о временном изменении графика движения поездов на участке Минск-Орша

Общество
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19 мая и 2 июня, в связи с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного моста, поезд № 861 Орша-Минск отправится из Орши на 1 час 19 минут позже графика – в 11‑52, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Кроме того, 1 июня 2022 года будут отменены поезда №861 Орша-Минск и №864 Минск-Орша.

Как ранее сообщала Белорусская железная дорога, с 22 апреля по 2 июня 2022 года в связи с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного моста через р. Березина в г. Борисов на участке Минск-Орша пассажирские поезда следуют измененным расписанием.

В указанный период поезда международных, межрегиональных и региональных линий будут курсировать на участке Минск-Орша с минимальными отклонениями от действующего расписания. В связи с этим Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам заранее уточнять время отправления и прибытия поезда.

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