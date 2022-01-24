Хакеры взломали сервера БЖД из-за переброски российских войск в Беларусь

Хакеры взломали компьютер Главное
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Хакеры получили доступ к серверам Белорусской железной дороги, утверждая, что зашифровали большую часть информации, хранящейся на серверах, и уничтожили резервные копии.

Свою атаку хакеры объяснили тем, что хотят замедлить переброску российских войск в Беларусь для проведения совместных учений.

Хакеры готовы передать ключи для шифрования в обмен на «освобождение 50 политзаключенных и остановку группировки войск Российской Федерации на территории Беларуси».

Сегодня Белорусская железная дорога сообщила, что по техническим причинам временно недоступен сервис оформления билетов.

В сетях также была опубликована информации о том, что станции Минского узла работают в ручном режиме, а сбои наблюдаются во всех отделениях БЖД.

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