Хакеры требуют 7500 долларов за разблокировку компьютера бухгалтерии предприятия в Глубоком

Компьютер бухгалтерии государственного предприятия «Глубокский ПМК мелиоводхоз» заблокирован хакерами. Они потребовали 15000 рублей за разблокировку.

Директор предприятия уже обратился в правоохранительные органы. Однако, как показывает практика, киберпреступников такого рода обычно не находят.

Вероятность того, что компьютер будет разблокирован хакерами, даже за деньги, примерно равна нулю. Обычно злоумышленники рассчитывают на то, что из страха потерять данные компьютера пострадавший выполнит требуемый платеж. Обычно на этом история и заканчивается.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, сообщает районная газета «Веснік Глыбоччыны» со ссылкой на начальника штаба РОВД А. Мойсеенка.

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