Жительница Глубокого 6 лет получала пособие на «мёртвого» мужа

В 2005 году жительница Глубокого 1979 года рождения, имевшая двух малолетних детей, заявила об исчезновении мужа. Суд признал мужчину без вести пропавшим и назначил выплату пособия по потере кормильца семьи, при условии, что в случае его объявления, она сообщит об этом.

Через 8 лет мужчина ненадолго вернулся в Глубокое и навестил пару раз свою жену. Тогда выяснилось, что мужчина все это время находился в России, где успел уже обзавестись новой семьей. Женщина не стала ломать голову с алиментами и решила оставить все как есть, не сообщая правоохранителям о внезапном «воскрешении» нерадивого мужа.

Позднее Глубокское РОВД установили визит супруга в 2013 году. В следствие незаконного присвоения женщиной 23 тысяч рублей пособия, ей грозит уголовная ответственность по факту мошенничества особо крупных размерах, сообщает УВД Витебского облисполкома.