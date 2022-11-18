В 2023 году появятся поезда, связывающие Минск с Оршей, Полоцком, Пинском и Калинковичами

Внутри Беларуси в 2023 году Беларуская железная дорога намерена развивать и усиливать транспортные связи регионов республики. Появятся поезда, связывающие Минск с Оршей, Полоцком, Пинском и Калинковичами, сообщает пресс-служба БЖД.

Кроме того, поезда между Минском и областными центрами станут еще быстрее: расстояние до Могилева преодолеют за 2 часа 43 минуты, Гомеля — за 2 часа 50 минут, Бреста и Витебска — за 3 часа, Гродно — за 3 часа 52 минуты.

По предвыходным, выходным и праздничным дням будут предусмотрены дополнительные поезда. По стране также будут ездить 259 пар поездов региональных линий экономкласса.

Отметим, что с 11 декабря на Беларуской железной дороге вводится новый график движения поездов на 2022–2023 годы.