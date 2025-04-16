Весенняя ярмарка пройдёт в Витебске 19 апреля

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В пятницу, 19 апреля, в Витебске снова откроется весенняя ярмарка. Торговые ряды развернутся в самом центре города — на участке улицы Ленина от остановки «Ратуша» до кафе «Аврора», а также на площади «Пролетарская». Ярмарка будет работать с 9:00 до 14:00.

Посетители смогут приобрести широкий ассортимент сезонных товаров: саженцы, семена, рассаду, продукты питания, а также непродовольственные товары — всё по приятным ценам.

Подобные ярмарки проходят не только в областном центре. Так, 19 апреля мероприятие состоится в Видзах Браславского района, а 21 апреля — в агрогородке Урбаны.

Жителям и гостям города рекомендуют приходить пораньше — так можно выбрать лучший товар и избежать толпы. Также стоит учитывать, что не все продавцы принимают банковские карты, поэтому лучше иметь при себе наличные.

Кроме того, в Витебске 23 апреля пройдёт предпасхальная ярмарка — ещё один повод выбраться за покупками и подготовиться к праздникам.

Первая весенняя ярмарка состоится в Витебске 5 апреля

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