«Юность» сохранила шансы на победу в Кубке президента

17 апреля 2025 года состоялся пятый матч финальной серии чемпионат Беларуси по хоккею с шайбой, в которой встречались «Юность» и «Витебск». Витебский коллектив имел отличный шанс завершить противостояние в свою пользу, но столичная команда все же смогла взять верх и сохранить шансы на завоевания трофея. На данный момент счет в серии 3-2 в пользу «Витебска». Быть в курсе всех событий и знать результаты хоккейных матчей поможет портал Bookmaker Ratings.

Хозяева льда открыли счет на 17-й минуте первого периода благодаря точному броску Нестерова. После первого игрового отрезка «Юность» удерживала минимальное преимущество. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами: сначала Листопадов восстановил равновесие на 34-й минуте, но спустя менее трех минут Колышкин вновь вывел минчан вперед.

В заключительном периоде матча интрига сохранялась до последних минут. Точку в противостоянии поставил Веренич, который на 57-й минуте установил окончательный счет 3:1 в пользу «Юности».

Теперь противостояние переместится в Витебск, где в субботу, 19 апреля, состоится шестой матч серии. «Юность» постарается сравнять счет в серии и перевести противостояние в решающий седьмой матч, в то время как «Витебск» имеет возможность завоевать трофей на домашнем льду.