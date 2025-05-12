Отключение горячей воды в Витебске переносится на более поздний срок

Плановое отключение горячей воды в Витебске, которое должно было начаться в понедельник, 12 мая, отменено. Причиной переноса стали понижение температуры воздуха и неблагоприятные прогнозы синоптиков на ближайшие дни.

Пока в городе сохраняется холодная погода, отопительный сезон продолжается. Поэтому ремонт тепловых сетей временно откладывается.

Новые даты отключения горячей воды будут определены и объявлены после завершения отопительного периода. Жителям рекомендуется следить за официальной информацией, чтобы быть в курсе изменений.