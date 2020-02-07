Три человека погибли на пожарах в Витебской области

Три человека стали жертвами пожаров в четверг на территории Витебской области.

Одна трагедия произошла около половины седьмого вечера в Лепеле, сообщили в областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям. В результате пожара дома по 2-й Заводской улице погиб пенсионер — хозяин дома 1954 года рождения.

Второй пожар, унесший жизнь человека, произошел в деревне Дрозды Полоцкого района около десяти часов вечера. В огне погибла хозяйка 1951 года рождения и 60-летний мужчина. В доме были уничтожены крыша, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.

Причины пожаров устанавливаются.

За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошло 6 пожаров.

Мужчина погиб на пожаре в Лепельском районе

В погребе обнаружили труп мужчины. Таковы последствия пожара в Шумилинском районе