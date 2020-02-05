Мужчина погиб на пожаре в Лепельском районе

В деревне Загорцы Лепельского района Витебской области спасатели устранили пожар дома. В результате обследования здания под обломками обрушившихся конструкций сотрудники службы спасения обнаружили труп мужчины, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома было получено 4 февраля около половины десятого вечера. По прибытии спасателей дом уже был объят открытым пламенем. В процессе пожара произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия.

Хозяйка недвижимости умерла в 2010 году, в доме проживал ее племянник.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

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