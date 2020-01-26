Семья погибла на пожаре на улице Чкалова в Витебске

Два человека погибли в результате пожара, который произошел на улице Чкалова в Витебске.

В субботу 25 января в 23:45 пожарные получили сообщение о загоревшейся квартире в многоэтажном доме. В результате пожара погибла 48-летняя хозяйка жилья и живший с ней 41-летний гражданский муж.

В квартире закопчены стены и потолок, на кухне повреждена мебель. Причина пожара устанавливается, сообщается МЧС.

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