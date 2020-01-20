В многоэтажке в Витебске произошел пожар

19 января около 15-24 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире по проспекту Московскому в городе Витебске.

Прибывшие к месту спасатели увидели сильное задымление из окна квартиры, расположенной на первом этаже семиэтажного многоквартирного жилого дома.

52-летняя хозяйка жилища проживает в Российской Федерации, с ее разрешения в квартире проживал 20-летний молодой человек.

В ходе разведки и тушения пожара работниками МЧС из квартиры спасены два человека – мужчина двадцати лет, проживавший в квартире и его 61-летний отчим. Пострадавшие переданы бригаде скорой медицинской помощи, после осмотра 20-летний молодой человек был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

В результате пожара в комнате уничтожены постельные принадлежности, повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении.