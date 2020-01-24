Дочь спасла свою мать на пожаре, соседи ей помогли

23 января около семи часов вечера в МЧС поступило сообщение о пожаре дома по улице Молодежной в агрогородке Зарубы Дубровенского района. Прибывшие на место спасатели зафиксировали открытое горение кровли дома.

В момент возгорания в доме находилась женщина, 1943 года рождения, которая из-за заболевания опорно двигательного аппарата самостоятельно передвигаться не могла.

Пожар в доме заметила дочь женщины, которая возвращалась с работы. Вместе с соседями дочь вошла в дом и вывела свою мать, сообщили в Областном МЧС.

Спасатели пожар локализовали и ликвидировали в считанные минуты. Однако в доме серьезно повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество, поэтому для проживания дом непригоден. Погорельцы будут проживать у родственников в этом же агрогородке.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, приведшее к короткому замыканию электропроводки.

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