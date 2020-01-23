В Орше на пожаре дома погиб мужчина, 80-летняя теща спаслась

22 января в около половины первого дня поступило сообщение о пожаре дома по улице Мичурина в городе Орша Витебской области. Прибывшие спасатели наблюдали сильное задымление в доме.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося стало известно, что 80-летняя хозяйка дома, увидев возгорание, вышла на улицу. А вот сожитель ее дочери 1972 года рождения остался в доме. Его труп обнаружили в одной из горящих комнат прибывшие работники МЧС.

Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Огонь, однако, успел существенно повредить имущество, закоптить стены и потолок, сообщили в пресс-службе МЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается. Предположительно, это неосторожное обращение с огнем при курении.