В погребе обнаружили труп мужчины. Таковы последствия пожара в Шумиленском районе

При тушении дома в деревне Ждановка Шумилинского района, в погребе был найден труп мужчины, погребенный под метровым слоем обрушившихся конструкций.

В начале восьмого вечера 26 января спасатели получили сообщение о загоревшемся одноэтажном двухквартирном доме, где проживал 65-летний пенсионер.

В результате пожара в доме были уничтожены крыша, потолок и имущество, а также повреждены стены.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания, они рассматривают две версии — неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщается пресс-службой МЧС.