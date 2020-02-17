В Витебске мебельщики будут производить продукцию для IKEA

В Витебске приступили к возведению крупного деревообрабатывающего предприятия. Основным заказчиком продукции станет группа компаний IKEA.

Новое предприятие зарегистрировано в Свободной экономической зоне «Витебск». Проект предусматривает создание вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса первоначальной стоимостью около 100 млн евро. Он рассчитан на период до 2024 года и включает производства технологической щепы, ДСП и мебели из нее. Кроме того, новое экспортоориентированное мебельное предприятие из Витебска будет поставлять мебель из массива: столы и стулья. Заказчиком выступит компания IKEA. Об этом сообщил заместитель директора «ВМГ ВУД АРТ» Дмитрий Голубев.

На бывшем военном аэродроме возведут несколько цехов. Первый цех разместится на площадке в 12 гектаров. Территория нового деревообрабатывающего комплекса превысит 100 гектаров.

В проект уже вложились инвесторы из Швеции, Испании и Канады, сообщил телеканалу ОНТ глава администрации свободной экономической зоны «Витебск» Михаил Скурат.

Компания «ИКЕЯ» имеет шведские корни и принадлежит нидерландскому фонду Stichting INGKA Foundation.

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