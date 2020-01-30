Жестяные банки для пищевых продуктов будут выпускать в СЭЗ «Витебск»

29 января 2020 года в администрации зарегистрирован 50-й резидент свободной экономической зоны «Витебск» с российским капиталом – общество с ограниченной ответственностью «БелБанка» с инвестиционным проектом по производству цельнотянутых и сборных жестяных банок для пищевых продуктов.

Под размещение производства выбрано две площадки в Витебске: первом и втором секторах СЭЗ «Витебск».

На первом этапе сырье будет закупаться в странах Европейского союза, а с запуском Миорского металлопрокатного завода планируется перейти на отечественное сырье.

Готовая продукция в полном объеме будет поставляться за рубеж, сообщает СЭЗ «Витебск».

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