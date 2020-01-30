Жестяные банки для пищевых продуктов будут выпускать в СЭЗ «Витебск»

29 января 2020 года в администрации зарегистрирован 50-й резидент свободной экономической зоны «Витебск» с российским капиталом – общество с ограниченной ответственностью «БелБанка» с инвестиционным проектом по производству цельнотянутых и сборных жестяных банок для пищевых продуктов.
Под размещение производства выбрано две площадки в Витебске: первом и втором секторах СЭЗ «Витебск».
На первом этапе сырье будет закупаться в странах Европейского союза, а с запуском Миорского металлопрокатного завода планируется перейти на отечественное сырье.
Готовая продукция в полном объеме будет поставляться за рубеж, сообщает СЭЗ «Витебск».
В Витебске зарегистрировали новое предприятие в СЭЗ. ООО «Рубовский доломитовый карьер» создадут в Журжево
Losan из Испании планирует создать производство шпона в СЭЗ «Витебск»