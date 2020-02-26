Кадровый день: Николай Шерстнёв согласовал назначение руководителей ряда предприятий

Николай Шерстнёв согласовал назначения генерального директора ОАО «Витебские ковры» и ряда руководителей сельскохозяйственных организаций.

В списке, приглашенных для согласования назначений на руководящие должности в рамках проводимого председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстнёвым кадрового дня, кандидатуры в ранге «заместитель». И это не случайное стечение обстоятельств, а отработанная кадровая стратегия: они знают коллектив, состояние дел на вверяемом участке, а, значит, способны быстро обеспечить положительные перемены в работе, сообщили в Витебском облисполкоме.

С анализа эффективности функционирования ОАО «Витебские ковры» намерена начать новую страницу трудовой биографии согласованная на должность генерального директора Елена Чеботарёва. Порядка 27 лет посвятила работе в этой организации, пройдя все производственные ступени: от ткача до заместителя гендиректора по экономике. Среди главных пунктов на карте заданий — углубиться в вопрос о необходимости наращивания производственных мощностей за счет приобретения имущественного комплекса предприятия «Ковры Бреста». Предполагается, что реализация такого инвестиционного проекта позволит создать в стране единое ковровое производство, обеспечить стабильное развитие отрасли. Учитывая то, как сегодня возрастают уровень конкуренции, потребительские предпочтения, повышаются требования к качеству и технологичности продукции, у менеджментского состава должна быть, как говорится, железная хватка.

— В выборе направления производственной стратегии нужно прежде всего исходить из потребностей рынка. Важно четко владеть ситуацией: какой вид продукции имеет больший спрос, сколько произвести, по какой цене и где продавать, — обратил внимание Николай Шерстнёв.

Такой хрестоматийный посыл адресован и гендиректору ОАО «Керамика» Петру Прижитомскому, которому согласовано продление контракта. Он понимает: выходить на новые рынки, закрепляться и постоянно усиливать на них свои позиции — это системная и трудоемкая работа. Не секрет, что за полки магазинов и кошельки покупателей производители борются всеми доступными способами. Чтобы не исчезнуть с внутренне- и внешнеэкономических «радаров», необходимо искать пути снижения себестоимости, сокращать затратные механизмы.

Согласовывая продление контракта директору производственного унитарного предприятия «Птицефабрика Оршанская» Владимиру Прохорову, глава области положительно оценил положение дел в организации. Поручения, данные управленцу в прошлом году при назначении на эту должность, им конвертированы в реальные действия. Прицефабрика уверенно поднялась вверх в общереспубликанской таблице производственно-экономических показателей среди аналогичных организаций. Существенный рывок вперед сделан в сбытовой деятельности. Но вместе с тем Николай Шерстнёв не снимает с повестки вопрос, связанный с грамотным регулированием объемов продукции для реализации на отечественном и зарубежном рынках.

На повышение производительности труда нацелены согласованные на должности руководителей ОАО «Ведренское-Агро» Чашникского района Вера Круповская, ОАО «Герой» Дубровенского района Артем Байдаченко, а также директор ОАО «Правда-С» Дубровенского района Алексей Хохлов, которому согласовано продление контракта, и Юрий Копоть, приглашенный для собеседования при назначении руководителем УПП «Ужица-Агро» Верхнедвинского района. С первых минут общения с агроменеджерами глава области ориентирует их на создание эффективной экономики на вверенных предприятиях. Акцент на «живые» показатели — прибыль, рентабельность, выручку. Дело за технологиями, трудовой дисциплиной и хозяйским отношением. Как пример — растениеводство. Не за горами посевная, и готовность к ней сейчас возведена в культ: все должно пройти слажено и в оптимальные агротехнические сроки. В контуре первостепенных задач — задействование высокопроизводительной современной техники. А испытывающим такой дефицит – техническая подмога через агропромышленные объединения, в том числе за счет механизированных отрядов. Их главный функционал – вспашка, обработка почвы, сев, внесение удобрений, уходные работы, уборка сельхозкультур, заготовка кормов. Николай Шерстнёв дает четкую раскладку: строго соблюдать структуру посевных площадей, в основе которой — экономическая эффективность земледелия. В такой комбинации заложено формирование весомого урожая, обеспечение кормового баланса для различных групп скота. Председатель облисполкома уверен: у каждой организации есть возможности для укрепления позиций в растениеводстве, чтобы получать наибольшую отдачу от продукции животноводства. В этом сегменте все завязано в один узел: забота о здоровье животных, вопросы содержания, кормления. Аграрная арифметика завязана на питательной ценности, и, как следствие, — производстве молока. Полноценное использование этого резерва позволит повысить экономический статус хозяйств.

Перемены и трансформации, новые шаги к развитию и росту – это и есть фокус времени. Глава области призывает всех менеджеров уже сегодня определить вектор завтрашнего дня с главной опцией под названием «системная и результативная работа».

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