«Оружие» против китайского коронавируса «нашли» в Витебске

Одна из самых обсуждаемых сейчас тем в интернете – китайский коронавирус. Случаи заражения опасным вирусом отмечаются в разных странах мира. Конечно, от Ухани до Витебска далеко. Однако пользователи социальных сетей готовятся встретить вирус во всеоружии. А самое лучшее оружие против паники — юмор.

Горячо обсуждается в социальных сетях тема посылок из Китая, которые, могут содержать вирус.

Витебск отвечает изысканным юмором.

На одной из фотографий, которые «ходят» в соицальных сетях это, сделанное у главпочтамта на площади Победы. Человек в химзащите и противогазе выносит посылку, видимо, из Китая.

А вот в соседней России владельцы аптек, судя по всему, решили повысить продажи противовирусных препаратов при помощи шумихи вокруг коронавируса. На одном из снимков, сделанных, судя по названию аптеки, в Перми, в качестве профилактического средства от вируса рекламируется «Омега-3», а для его лечения – «Ремантадин».

Другое изображение рекламирует «Арбидол», на который якобы в Китае большой спрос как на средство от коронавируса.

На третьем изображении то ли в шутку, то ли всерьез в качестве «лечебного средства» от китайского вируса рекламируется «Кагоцел». Меркантильные аптекари также продвигают «Гриповита форте», «Ревит», «Анаферон»

Понятно, что все это – не более чем рекламный ход. Против коронавируса все эти средства бессильны. Эффективных средств для борьбы с коронавирусом, увы, пока не найдено. Однако примеров нечестной рекламы все больше.

Остается надеяться, что Витебск новая зараза обойдет стороной, а наука найдет действенное лекарство против китайского коронавируса.