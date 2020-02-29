«Дураки скупают все под чистую». За сутки мужчина продал 10000 масок «от коронавируса» — видео

Наиболее предприимчивые белорусы, не имеющие моральных «предрассудков», воспользовались страхами соотечественников по поводу коронавируса и начали продавать медицинские маски по завышенной в несколько раз цене. О проблеме вчера говорил Президент в своем выступлении. «Начнете вопить, шуметь — как минимум, маски в аптеках закончатся ли подорожают в 100 раз, — предупредил Лукашенко. — Ну мы, конечно, этого не допустим. Не вопрос. Но это же все пустое. Люди пойдут, это лекарство порасхватывают. Кто-то от этих лекарств отравится быстрее, чем от этого вируса. Поэтому нужно работать спокойно, на опережение работать. Но работать аккуратно, объяснять людям». Однако панику остановить не удается. За один день в Минске купили 70 тысяч масок, сообщил глава Минздрава. Судя по поступающей информации, счет идет уже не на десятки тысяч, а на миллионы. По словам одного мужчины «перекупа» маски у него разбирают мгновенно, причем, несмотря на цену, покупают оптом, пишет Спутник. За сутки «делец» сбыл 10000 масок несчастным согражданам.

Стоимость одноразовых медицинских масок в аптеках составляет около 30 копеек, в интернете сейчас их можно купить в среднем по рублю. Причем предложений много. Но среди них есть и необычные. «Маска медицинская от коронавируса. 1,5 рубля штука. Много», — объявление сразу привлекает внимание. При этом цена в тексте выше, чем в заголовке, где стоимость указана всего рубль.

На вопрос — действительно ли маска защищает от коронавируса и, чем она отличается от дешевых аптечных, продавец без тени сомнений сразу отвечает, что маска очень хорошая и помогает от вируса.

«Ничего специального в ней нету, это обычная аптечная маска, которые там продают по 30 копеек за штуку», — признается в итоге Алексей (имя изменено) корреспонденту.

На вопрос о том почему такая наценка: почти в пять выше, продавец резонно предлагает купить маски в аптеке. Но в Витебске в настоящий момент их нет в продаже.

«Дураки устроили панику, теперь скупают все под чистую», — довольно отмечает Алексей.

У мужчины за сутки разобрали 10000 масок. Причем, как он отметил, покупают оптом. Алексей предполагает, что это «перекупы», которые их потом сами перепродают.

В конце разговора мужчина признался, что не знает помогают эти маски от коронавируса или нет, да ему, в принципе и все равно.

Сейчас Алексей удалил объявление о продаже, поскольку у него закончился товар, но, при желании на торговых площадках можно найти много предложений по продаже масок. Причем, с каждым днем цена в объявлениях становится выше, точно также, как и растет ажиотаж вокруг коронавируса.

Без паники

Между тем, Минздрав призвал белорусов не поддаваться панике. Министр здравоохранения назвал ажиотаж с масками в стране эмоциональным и порекомендовал коммерческим аптекам закупить маски.

«Ажиотаж с масками мы считаем эмоциональным», — сказал Караник.

По его словам, в связи с возникшим спросом дополнительно заказаны маски. Министр сообщил, что в основном дефицит масок был в коммерческих аптеках. В данной связи он пояснил, что Минздрав не может вмешиваться в деятельность коммерческих структур, но тем не менее им было рекомендовано закупить маски, в негосударственные аптеки направлены соответствующие письма.

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