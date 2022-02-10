В Новополоцке — небывалый подъём заболеваемости коронавирусом

Новополоцк переживает «небывалый подъём» заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил главный государственный санитарный врач города Александр Спирков.

По городу прирост заболеваемости отмечен в 2,1 раза с 4 календарной недели (с 24-30 января). Показатель заболеваемости за январь текущего года выше прошлогоднего на 63,1% среди взрослых и на 126,7% среди детей.

Со слов Александра Спиркова, новый омикрон-штамм является более заразным, чем дельта — человек может стать источником инфекции уже через несколько часов после заражения. У детей и взрослых симптомы достаточно похожи. Чаше всего у детей болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, однако есть случаи и более тяжелого течения заболевания. Это в большинстве случаев зависит от возраста и сопутствующих заболеваний.

В условиях резкого подъема заболеваемости коронавирусом Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни – субботу и воскресенье. Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19. За прошедшую неделю для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в Витебской области добавлено 367 коек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что в Беларуси создан запас кислорода, позволяющий перенести пиковые нагрузки заболеваемости коронавирусом в течение двух месяцев.

По его словам, в среднем подъем заболеваемости коронавирусом длится два месяца, а наиболее пиковые значения регистрируются примерно месяц.