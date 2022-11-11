Производство беларуской вакцины от COVID-19 начнется в Витебском районе до конца ноября

После выпуска первой опытной партии беларуской вакцины от коронавируса, производство которой начнется до конца ноября в ОАО «БелВитунифарм», будут проходить ее клинические испытания.

Опытно-производственный цех предприятия уже оснащен всем нужным оборудованием и готов к выпуску первой опытной партии.

Также здесь будут производиться и другие препараты для вакцинации как для детей, так и для взрослых. Это будут адаптированные вакцины для наших людей с учетом территориальной и генетических особенностей беларусов.