Под Витебском строят завод по розливу беларуской вакцины от Covid-19 стоимостью 25 миллионов долларов

ОАО ”БелВитунифарм“ займётся выпуском беларуской вакцины против COVID-19. Указ об этом подписан Лукашенко.

Напомним, что впервые о намерении организовать производство белорусской вакцины от COVID-19 Александр Лукашенко заявил 12 августа, во время визита на предприятие «БелВитунифарм».

Указом предусмотрено строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин. Также сообщается о проведении реконструкции имеющегося производства.

Производственная база БелВитунифарма определена как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера.

Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными Минздраву и НАН организациями. У многих экспертов, однако, возникают сомнения в том, что в Беларуси есть организации, способные создать настоящую вакцину от Covid-19, ведь на сегодняшний день свои вакцины смогли разработать лишь несколько государств мира.

Первая великая победа беларуской науки или очередной миф госпропаганды?

Официальные источники рапортуют, что в настоящее время подготовлена серия прототипного варианта беларуской вакцины. Что это — первая великая победа беларуской науки или очередной миф госпропаганды?

Указом предусматривается освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость.

Только в текущем году на финансирование строительства объекта, включая проектно-изыскательские работы должны выделить 11 000 000 рублей: 7 000 000 рублей за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда, а еще 4 000 000 рубле — за счет средств инновационного фонда Витебского облисполкома.

Затем, в 2022 и 2023 годах за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых в соответствующем финансовом году на финансирование государственных инвестиционных программ, должны выделить еще 57 100 000 рублей, из них в 2022 году – 50 000 000 рублей, а в 2023 году – 7 100 000 рублей, пишет издание ННВ.

Таким образом, на строительство завода для выпуска вакцины в сумме будет потрачено 68 100 000 рублей. Кроме того, ввозимое в Беларусь для строительства этого объекта оборудование, материалы и сырье не будут облагаться таможенными пошлинами.

Генеральной проектной организацией по разработке проектной документации на объект согласно указу назначено ОАО «Институт Белгоспроект», а генеральной подрядной по строительству станет ОАО «Стройтрест №35» из Минска.