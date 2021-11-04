Вакцину собственного производства против COVID-19 будут делать под Витебском

Коронавирус
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3 ноября Александр Лукашенко подписал указ о строительстве в деревне Должа Витебской области завода, который будет производить собственные вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Производством препарата займется предприятие «БелВитунифарм». На данный момент уже есть серия прототипного варианта белорусской вакцины. Сейчас ожидаются ее доклинические испытания.

Ожидается, что в гражданский оборот препарат выйдет не ранее чем через год.

Напомним, что впервые о намерении организовать производство белорусской вакцины от COVID-19 Александр Лукашенко заявил 12 августа, во время визита на предприятие «БелВитунифарм».

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